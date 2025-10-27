Sulla pace in Ucraina pesa la retorica gonfia di un’Europa molle e presuntuosa convinta di essere al centro del mondo

L’europeista è davvero convinto che le mappe del mondo siano eurocentriche, che di là c’è il male e di qui invece il bene; di là l’errore, di qua il giusto. Che diventa dogma Lo scontro di giovedì sera a Piazzapulita tra Carlo Calenda e l’economista statunitense Jeffrey Sachs mi ha fatto capi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sulla pace in Ucraina pesa la retorica gonfia di un’Europa molle e presuntuosa, convinta di essere al centro del mondo

