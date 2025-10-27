Sulla mia musica soffia un Vento forte X Factor? La prima volta davanti al grande pubblico

Milano, 27 ottobre 2025 – Quello di Carmelo Jacopo Genovese è un volto già noto a molti appassionati di musica. Anche se forse a ricordare qualcosa in più è il suo nome d’arte: Delvento. Delvento, infatti, ha partecipato a X Factor 2023 fermandosi però alla fase dei Bootcamp. “Da quell’esperienza mi porto una grande prova di forza: è stato il primo super pubblico davanti a cui ho cantato una canzone, mi ha fatto crescere. L’altra faccia della medaglia, però, è stato il fatto di doversi interfacciare con un mondo che mi ha anche disilluso”. Il nuovo ep – il primo dell’etichetta Bellezza Records - uscirà il 31 ottobre e il titolo ‘Vento forte’ è già di per sè evocativo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

