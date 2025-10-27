Sul sito sessista Social media Girls immagini di donne nude con l' IA | da Diletta Leotta fino ad arrivare a Sophia Loren
C'è un’apposita categoria 'Ai undress anybody' e una sezione 'Italian nude vips' con una carrellata di foto di volti noti dello spettacolo e influencer "spogliate" attraverso l’intelligenza artificiale sul nuovo sito sessista Social Media Girls denunciato sui social da Francesca Barra, tra le vittime della piattaforma. Quarantasei pagine in cui si susseguono decine di scatti in studi televisivi,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
