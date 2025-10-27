Sudan i paramilitari delle Rsf annunciano la conquista di Al Fashir
Il 26 ottobre i paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf) hanno annunciato di aver assunto il controllo di Al Fashir, l’ultima grande città della regione occidentale del Darfur ancora controllata dall’esercito. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
