Successo per la Giornata di Prevenzione Dermatologica a San Marco dei Cavoti
Tempo di lettura: 2 minuti Sabato 25 ottobre 2025, si è svolta con ottimi riscontri la Giornata Dermatologica Gratuita promossa dal Rotary Club di Benevento, presieduto dal Dr. Raffaele Pilla, e dal Rotary Club Morcone–San Marco dei Cavoti, presieduto da Carmen Capoccia, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Benevento, guidata dal Dr. Gianni De Michele. Presso le Piccole Case della Salute della Croce Rossa Italiana di San Marco dei Cavoti (BN), numerosi cittadini hanno preso parte alla giornata dedicata alla diagnosi precoce delle patologie cutanee. La D.ssa Antonia Galluccio, dermatologa, ha effettuato visite specialistiche gratuite fornendo ai partecipanti consigli utili per la prevenzione e la cura della pelle. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
