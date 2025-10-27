Successo per la cena con spettacolo a Castagnalandia | tutto esaurito e tanto entusiasmo a Castelnuovo di Val di Cecina

A rendere speciale la serata sono state “Le Radiose”, protagoniste di un elegante e coinvolgente spettacolo musicale: due grammofoni d’epoca, vecchi dischi a 78 giri e un repertorio fatto di sincopate melodie degli anni ’30 e ’40, cuore pulsante della Swing Era. Le Radiose hanno alternato il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it