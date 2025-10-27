Studenti pro Pal impediscono all' ex deputato Pd Emanuele Fiano di parlare all' Università Ca' Foscari di Venezia

Ilfoglio.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

" Fuori i sionisti dall'Università ". Con questo?coro all'Università Ca' Foscari di Venezia è stato impedito al presidente di "Sinistra per Israele-Due popoli e due stati" Emanuele Fiano di partecipare al dialogo con il presidente della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace Antonio Calò, che si sarebbe dovuto tenere all'interno di una delle sedi dell'ateneo. " Gruppi della sinistra giovanile - si legge in una nota dell'associazione - hanno impedito al presidente di Sinistra per Israele di parlare. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza politica su danni proprio di chi da sempre è impegnato per la pace e la risoluzione del conflitto in Medioriente ". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

studenti pro pal impediscono all ex deputato pd emanuele fiano di parlare all universit224 ca foscari di venezia

© Ilfoglio.it - Studenti pro Pal impediscono all'ex deputato Pd Emanuele Fiano di parlare all'Università Ca' Foscari di Venezia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Attivisti pro Pal impediscono incontro Fiano a Venezia - Failed to fetch dynamically imported module: https://www. Come scrive avvenire.it

studenti pro pal impediscono"Fuori i sionisti dall'Università": attivisti pro-Pal impediscono l'incontro con Emanuele Fiano (Pd) a Ca' Foscari - Foto - dibattito sulle prospettive di pace in Medioriente nell’Università di cà Foscari a Venezia, interrompendo un ... Scrive gazzettadiparma.it

studenti pro pal impedisconoTorino, scontri tra manifestanti Pro Pal e polizia davanti al Museo Egizio - Tensione a Torino questa mattina dove sono in programma gli Stati Generali della casa organizzati da Forza Italia. Si legge su tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Studenti Pro Pal Impediscono