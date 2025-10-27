Studenti pro Pal impediscono all' ex deputato Pd Emanuele Fiano di parlare all' Università Ca' Foscari di Venezia
" Fuori i sionisti dall'Università ". Con questo?coro all'Università Ca' Foscari di Venezia è stato impedito al presidente di "Sinistra per Israele-Due popoli e due stati" Emanuele Fiano di partecipare al dialogo con il presidente della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace Antonio Calò, che si sarebbe dovuto tenere all'interno di una delle sedi dell'ateneo. " Gruppi della sinistra giovanile - si legge in una nota dell'associazione - hanno impedito al presidente di Sinistra per Israele di parlare. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza politica su danni proprio di chi da sempre è impegnato per la pace e la risoluzione del conflitto in Medioriente ". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
