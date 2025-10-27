Studenti increduli è ufficiale | le scuole chiudono prima per la partita di Coppa Italia
Provvedimento urgente del Prefetto che ha disposto la chiusura anticipata di tutte le scuole della città a ridosso del match di Coppa Italia Ultima parte di ottobre ricca di partite con il turno infrasettimanale di Serie A, Serie B e i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie C. Nel programma di quest’ultimi spicca. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Altri contenuti sullo stesso argomento
Decine di studenti delle scuole superiori si sono radunati nei corridoi di un ospedale dell'Alabama per salutare la loro compagna di classe, ormai clinicamente morta, mentre viene portata in sala operatoria per le operazioni di espianto degli organi che la fami - facebook.com Vai su Facebook