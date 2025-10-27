Studenti in presidio all' Università | Basta aule sovraffollate più fondi per il diritto allo studio

27 ott 2025

Dalla richiesta di soluzioni concrete per le aule sovraffollate a quella di rompere "tutti gli accordi che legano Uniba alla guerra e allo Stato genocida di Israele". Sit-in protesta degli studenti universitari questa mattina davanti al rettorato dell'Uniba. L'iniziativa è stata organizzata in. 🔗 Leggi su Baritoday.it

