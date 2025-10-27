Studenti in presidio all' Università | Basta aule sovraffollate più fondi per il diritto allo studio
Dalla richiesta di soluzioni concrete per le aule sovraffollate a quella di rompere "tutti gli accordi che legano Uniba alla guerra e allo Stato genocida di Israele". Sit-in protesta degli studenti universitari questa mattina davanti al rettorato dell'Uniba. L'iniziativa è stata organizzata in. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Al presidio, insieme agli studenti, la sindaca di Genova. Ecco le sue parole [Video] - facebook.com Vai su Facebook
Presidio di solidarietà proPal a Novara. In piazza soprattutto studenti #ANSA - X Vai su X
Università di Genova, gli studenti occupano il rettorato: “Basta accordi con l’industria della guerra” - Genova – L’affollata assemblea pubblica nel pomeriggio è diventata un’occupazione: i collettivi studenteschi, da settimane in presidio fisso, hanno occupato il rettorato dell’Università di Genova in ... Segnala ilsecoloxix.it
Secondo attacco alla Flotilla, studenti dell’Università di Genova in presidio permanente nell’atrio del rettorato - Genova – Dopo il secondo attacco con droni alle barche della Global Sumud Flotilla, studenti e studentesse hanno dato inizio ad un presidio permanente nell’atrio del rettorato dell'Università di ... Lo riporta ilsecoloxix.it