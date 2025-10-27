Studente con DSA bocciato la famiglia fa ricorso al TAR e vince I giudici | Il PDP non è una mera formalità burocratica ma va applicato alla lettera

Orizzontescuola.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Piano Didattico Personalizzato non costituisce una mera formalità burocratica ma rappresenta un diritto esigibile che gli istituti scolastici devono applicare scrupolosamente per assicurare pari opportunità agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Argomenti simili trattati di recente

