Studente con DSA bocciato la famiglia fa ricorso al TAR e vince I giudici | Il PDP non è una mera formalità burocratica ma va applicato alla lettera

Il Piano Didattico Personalizzato non costituisce una mera formalità burocratica ma rappresenta un diritto esigibile che gli istituti scolastici devono applicare scrupolosamente per assicurare pari opportunità agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

