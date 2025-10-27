Strout e la democrazia allargata della narrabilità
LA RECENSIONE. Bob, personaggio di cui si racconta la storia nell’ultimo romanzo di Elizabeth Strout, «non crederebbe mai che nella sua vita ci sia qualcosa che vale la pena di essere raccontato. Invece è così; come per tutti noi». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
