Lipari potrebbe perdere – amministrativamente s’intende – un’altra isola. Da Stromboli, infatti, è partita la protesta contro l’assenza di attenzione da parte del comune. Una raccolta firme per separarsi amministrativamente dall’isola madre. Da tempo, ormai, gli strombolani lamentano la lentezza degli interventi. Soprattutto dall’incendio causato dalla produzione della fiction andata in onda sulla Rai, che ha fatto perdere la gran parte della vegetazione e che ha causato un vero e proprio dissesto idrogeologico successivo. Adesso, però, sono passati ai fatti: la costituzione di un comitato per la separazione da Lipari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stromboli vuole la secessione: raccolta firme per staccarsi da Lipari e diventare il quinto comune delle Eolie