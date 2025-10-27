Striscia la Notizia diventa show di prima serata | test in cinque puntate
Dopo anni nella fascia dell’access prime time, Striscia la Notizia è pronta a un’importante trasformazione. Il tg satirico di Antonio Ricci tornerà su Canale 5 non più all’ora di cena, ma in prima serata, con un format rinnovato e una veste più spettacolare. L’annuncio, che circolava già da settimane, è ora ufficiale: la storica trasmissione Mediaset diventa un vero e proprio show serale, mantenendo intatto il suo spirito ironico ma con tempi, toni e contenuti completamente rivisitati. Servizi più lunghi e uno studio tutto nuovo. Il nuovo corso di Striscia la Notizia prevede servizi più approfonditi, reportage più articolati e un nuovo studio televisivo pensato per valorizzare l’atmosfera da prime time. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
