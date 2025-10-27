Strategia e innovazione al servizio della salute
QUELLA DI POOL PHARMA è una storia tutta italiana e tutta anni Novanta. Nasce proprio nel 1990, infatti, questa impresa, che pesca nell'esperienza più che ventennale maturata dal suo fondatore, Giorgio Pizzoni nell'attività commerciale e distributiva di prodotti per la Farmacia (Otc, Dietetici, Integratori alimentari). Pizzoni aveva, infatti, fondato anni prima, nel 1975, una società di servizi, la Dlf, Distribuzione Lombarda Farmaci, ancora titolare di numerosi mandati di vendita per le Regioni Lombardia, Piemonte e Liguria e Triveneto. Pool Pharma è una Family Company, guidata in una precisa direzione, la mission nella quale si riconosce: "Essere tutti i giorni al fianco del consumatore per aiutarlo a vivere meglio, ad essere più sano, più in forma e in sostanza, più felice.
