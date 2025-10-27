Strategia e innovazione al servizio della salute

Quotidiano.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

QUELLA DI POOL PHARMA è una storia tutta italiana e tutta anni Novanta. Nasce proprio nel 1990, infatti, questa impresa, che pesca nell’esperienza più che ventennale maturata dal suo fondatore, Giorgio Pizzoni nell’attività commerciale e distributiva di prodotti per la Farmacia (Otc, Dietetici, Integratori alimentari). Pizzoni aveva, infatti, fondato anni prima, nel 1975, una società di servizi, la Dlf, Distribuzione Lombarda Farmaci, ancora titolare di numerosi mandati di vendita per le Regioni Lombardia, Piemonte e Liguria e Triveneto. Pool Pharma è una Family Company, guidata in una precisa direzione, la mission nella quale si riconosce: "Essere tutti i giorni al fianco del consumatore per aiutarlo a vivere meglio, ad essere più sano, più in forma e in sostanza, più felice. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

strategia e innovazione al servizio della salute

© Quotidiano.net - Strategia e innovazione al servizio della salute

Argomenti simili trattati di recente

strategia innovazione servizio saluteStrategia e innovazione al servizio della salute - Pizzoni aveva, infatti, fondato anni prima, nel 1975, una società di servizi, la Dlf, Distribuzione Lombarda Farmaci ... Come scrive quotidiano.net

strategia innovazione servizio saluteL'innovazione digitale nella salute e il suo impatto sul benessere del paziente - L'innovazione digitale sta rivoluzionando il settore sanitario, migliorando l'accesso e la qualità dell'assistenza per i pazienti. Si legge su notizie.it

Comtel supporta la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica al servizio della salute - Comtel, da oltre 20 anni realtà leader nell’integrazione di sistemi ICT in Italia, entra a far parte di Fondazione Anthem – Advanced Technologies for Human- Si legge su bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Strategia Innovazione Servizio Salute