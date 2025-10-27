Strangola la compagna e dà fuoco alla casa nell'incendio muore anche il figlio neonato | tragedia negli Usa
Ha strangolato la compagna e dato fuoco alla casa mentre lei e il loro figlio neonato si trovavano all'interno. Il 30enne Kidane Haile è stato arrestato per l'omicidio di Kathleen Carrig, 29 anni, e del loro bambino di 4 giorni, Noah. Come è emerso dall'esame sul corpo, la donna è morta "per asfissia da strangolamento". La causa del decesso del piccolo invece è ancora sotto inchiesta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Strangola la sua compagna poi appicca un incendio nella casa dove si trova il figlio nato da appena 4 giorni. È successo nella contea di Erie nello Stato di #NewYork. Kidane Haile, 30 anni, è stato arrestato per omicidio di secondo grado giovedì 23 ottobre 20 - facebook.com Vai su Facebook
Strangola la compagna e dà fuoco alla casa, nell’incendio muore anche il figlio neonato: tragedia negli Usa - Ha strangolato la compagna e dato fuoco alla casa mentre lei e il loro figlio neonato si trovavano all'interno ... Scrive fanpage.it