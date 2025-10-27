Strangola la compagna e dà fuoco alla casa nell'incendio muore anche il figlio neonato | tragedia negli Usa

Ha strangolato la compagna e dato fuoco alla casa mentre lei e il loro figlio neonato si trovavano all'interno. Il 30enne Kidane Haile è stato arrestato per l'omicidio di Kathleen Carrig, 29 anni, e del loro bambino di 4 giorni, Noah. Come è emerso dall'esame sul corpo, la donna è morta "per asfissia da strangolamento". La causa del decesso del piccolo invece è ancora sotto inchiesta. 🔗 Leggi su Fanpage.it