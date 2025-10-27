Stranger Things | le foto di Joe Keery a un matrimonio con un look ispirato alla serie diventano virali
L'interprete di Steve nella serie creata dai fratelli Duffer ha sorpreso e divertito i suoi fan durante le nozze di una coppia di amici. I primi 4 episodi della stagione 5 di Stranger Things arriveranno su Netflix il 26 novembre, ma Joe Keery è riuscito a conquistare l'attenzione dei fan grazie al look ispirato alla serie sfoggiato durante il matrimonio di una coppia di amici. Su internet sono infatti diventate virali le foto che mostrano l'attore mentre è impegnato a celebrare le nozze grazie alla decisione di indossare uno dei costumi usati sul set. Le foto diventati virali L'interprete di Steve Harrington nella serie Stranger Things è infatti stato immortalato durante il matrimonio mentre indossava la divisa di Scoops Ahoy, la gelateria in cui . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
