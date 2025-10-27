' Stracci- contro l’uomo medio' | uno spettacolo che interroga la ' normalità' attraverso Pasolini

27 ott 2025

Il Teatro Nuovo di Pisa è lieto di annunciare la messa in scena di Straccicontro l’uomo medio, uno spettacolo intenso e provocatorio scritto e interpretato da Vittorio Continelli, con collaborazione alla scrittura di Riccardo Quacquarelli. Lo spettacolo si terrà il 30 ottobre 2025 alle ore 21. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

