Storie oltre i confini 12 corti interpretati da persone con disabilità
In attesa della prossima Edizione, la 13ª, del Festival Internazionale del Cinema Nuovo prevista nell’autunno del 2026, martedì 28 ottobre si terrà a Bergamo, “Storie Oltre i Confini”, una Rassegna di Cortometraggi interpretati da persone con disabilità. L’appuntamento è previsto dalle 18 alle 21, al Cinema “Conca Verde” di Bergamo. Saranno proiettati 12 film provenienti da Etiopia, Albania, Kosovo, Spagna, Stati Uniti, Grecia, Francia, Belgio e Italia. L’evento, presentato da Gisella Donadoni, vedrà la partecipazione dell’Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo, Marcella Messina, di Luigi Colombo, Vicepresidente APS Romeo della Bella e Direttore del Festival, di Mirko Pajè, Direttore artistico del Festival. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche questi approfondimenti
Otto anni dopo, ancora primo. Ci sono storie che, nonostante il tempo, riescono a parlare al cuore delle lettrici come fosse il primo giorno. E ieri, Come il veleno, pubblicato nel 2017, ha conquistato oltre 200 nuove lettrici in un solo giorno, schizzando al - facebook.com Vai su Facebook
Oltre La Vasca: Storie, Curiosità E News Dal Mondo Dello Sport Della Settimana - X Vai su X
“Storie oltre i confini”, 12 corti interpretati da persone con disabilità - Storia oltre i confini, martedì 28 ottobre, al Conca Verde, la proiezione di 12 corti interpretati da persone con disabilità ... Riporta bergamonews.it
'Storie Oltre i Confini', dodici corti di attori disabili - Una rassegna di cortometraggi interpretati da persone con disabilità provenienti da tutto il mondo, "Storie Oltre i Confini", si terrà martedì, dalle 18 alle 21, al cinema Co ... Secondo msn.com