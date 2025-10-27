Storie oltre i confini 12 corti interpretati da persone con disabilità

In attesa della prossima Edizione, la 13ª, del Festival Internazionale del Cinema Nuovo prevista nell’autunno del 2026, martedì 28 ottobre si terrà a Bergamo, “Storie Oltre i Confini”, una Rassegna di Cortometraggi interpretati da persone con disabilità. L’appuntamento è previsto dalle 18 alle 21, al Cinema “Conca Verde” di Bergamo. Saranno proiettati 12 film provenienti da Etiopia, Albania, Kosovo, Spagna, Stati Uniti, Grecia, Francia, Belgio e Italia. L’evento, presentato da Gisella Donadoni, vedrà la partecipazione dell’Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo, Marcella Messina, di Luigi Colombo, Vicepresidente APS Romeo della Bella e Direttore del Festival, di Mirko Pajè, Direttore artistico del Festival. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

