Storie di streghe e pozioni magiche aperte le iscrizioni per il tour serale ' I Misteri di Modena'
Venerdì 31 ottobre, dalle ore 18.50 fino alle 20.20, è in programma il tour serale ‘I Misteri di Modena’ (ritrovo davanti al Duomo di Modena) organizzato da Roise Noire.Lo storico dell'arte Elisabeth Mantovani esperta di iconologia e simboli nell'arte guiderà i partecipanti in un percorso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
