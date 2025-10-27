Storie di donne del ’900

Giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 17.30, presso Liquilab in Piazza Dell’Abate a Tricase, avrà luogo un altro appuntamento speciale che ha come protagoniste alcune donne salentine con vissuti, età e ruoli differenti, che offriranno spunti di riflessione sulla varietà e la ricchezza delle. 🔗 Leggi su Lecceprima.it