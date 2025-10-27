Stop pesante per De Bruyne dopo l' infortunio in Napoli-Inter | il belga rischia di stare tre mesi out

Lungo stop per Kevin De Bruyne (alcuni rumours parlano di tre mesi): quello che si era sospettato subito dopo l’infortunio durante il match con l’Inter, è stato confermato dagli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore presso il Pineta Grande Hospital: il belga ha subito una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Gli accertamenti, spiega il Napoli in una. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Stop pesante per De Bruyne dopo l'infortunio in Napoli-Inter: il belga rischia di stare tre mesi out

Altri contenuti sullo stesso argomento

ULTIM'ORA - Napoli, pesante stop per Lorenzo Lucca: un'altra tegole per Antonio Conte I DETTAGLI https://bit.ly/3JmDeCf - facebook.com Vai su Facebook

#Napoli, stop pesante a #Torino: la vetta diventa un affare a tre - X Vai su X

Grave lesione bicipite femorale, per De Bruyne lungo stop - Lungo stop per Kevin De Bruyne: quello che si era sospettato subito dopo l'infortunio durante il match con l'Inter, è stato confermato dagli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore presso ... Lo riporta sport.quotidiano.net

De Bruyne fuori 3 mesi, il bollettino sull’infortunio è una batosta per il Napoli: quando torna - L’infortunio di Kevin De Bruyne è serio, si era capito fosse grave già durante Napoli- fanpage.it scrive

Kevin De Bruyne, l'infortunio è serio: almeno tre mesi di stop, il 2025 è già finito. Per Antonio Conte ora è emergenza - Il belga starà fuori almeno tre mesi per la lesione alla coscia rimediata contro l'Inter, sabato scorso. Scrive msn.com