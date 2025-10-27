Stop pesante per De Bruyne dopo l' infortunio in Napoli-Inter | il belga rischia di stare tre mesi out

Lungo stop per Kevin De Bruyne (alcuni rumours parlano di tre mesi): quello che si era sospettato subito dopo l’infortunio durante il match con l’Inter, è stato confermato dagli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore presso il Pineta Grande Hospital: il belga ha subito una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Gli accertamenti, spiega il Napoli in una. 🔗 Leggi su Feedpress.me

