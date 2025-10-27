Stop fermatevi tutti! | Sarah Toscano interrompe il concerto per soccorrere un fan – IL VIDEO

Piccolo incidente di percorso, in realtà comune a tanti altri concerti ed artisti, per Sarah Toscano che ha tenuto uno show lo scorso 25 ottobre a Roma. Durante la performance la cantante ha notato qualcosa che non andava nelle prime file, per questo ha esclamato a sorpresa: “ Stop, stop, fermatevi tutti “. Un fan infatti ha avuto un piccolo malore. Dopo le prime cuore, i paramedici hanno tranquillizzato la Toscano che ha ripreso serenamente il suo spettacolo live. (Video TikTok @gabriele.lancianese) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

