Stop fermatevi Sarah Toscano chiede di fermare il suo concerto all'improvviso | cosa è successo

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarah Toscano ha fermato il suo ultimo concerto a Roma, lo scorso 25 ottobre, quando si è accorta che una ragazza in prima fila si stava sentendo male. "Stop, stop, fermatevi", ha urlato al microfono chiedendo lo stop. Solo dopo essersi accertata che la situazione era migliorata, ha ripreso a cantare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

