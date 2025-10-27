Stop fermatevi Malore improvviso al concerto della cantante italiana | panico VIDEO

Durante il concerto della famosa cantante a Roma, la serata ha vissuto un momento di forte tensione che ha messo in luce la professionalità e l’attenzione dell’artista verso il proprio pubblico. L’evento, tenutosi il 25 ottobre presso il Largo Venue, ha registrato una notevole affluenza di spettatori, accorsi per seguire dal vivo le nuove canzoni della giovane artista. Nel corso dell’esibizione del brano Caos, la cantante ha improvvisamente chiesto l’interruzione della musica. Leggi anche: “È proprio lui, è Matteo”. Tragedia sull’asfalto, il giovanissimo tenente ucciso nello schianto, famiglia distrutta Il gesto di Sarah Toscano non è passato inosservato: “Stop, stop, stop. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Stop, fermatevi”. Malore improvviso al concerto della cantante italiana: panico (VIDEO)

