Stop a supplenze brevi fino a 10 giorni alla secondaria per i Presidi | non valga in caso di motivazioni di carattere didattico

Una modifica alla Legge 107 del 2015 cambia l’approccio alla gestione delle supplenze brevi nelle scuole secondarie. In particolare, il testo della nuova legge di Bilancio riscrive il comma 85 dell’articolo 1, trasformando una facoltà in obbligo: il dirigente scolastico deve, salvo motivate esigenze di natura didattica, coprire le assenze inferiori ai dieci giorni dei docenti su posto comune utilizzando personale dell’organico dell’autonomia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

