Stirare con il calore residuo il trucco per risparmiare

A volte basta un piccolo trucchetto per rendere più leggera una faccenda domestica, e lo sa bene chi stira spesso: il ferro rimane caldo anche dopo averlo spento, e quel calore, ovvero il “calore residuo”, ci torna sicuramente utile. Prima che la piastra si raffreddi del tutto, possiamo approfittarne per sistemare gli ultimi capi, quelli più leggeri, senza consumare altra energia. Nonostante sia solo una piccola abitudine, in realtà ha diversi vantaggi: per esempio, oltre a risparmiare, ci dà l’occasione di trattare determinati tessuti con maggiore delicatezza. Vediamo quindi come stirare con il calore residuo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Stirare con il calore residuo, il trucco per risparmiare

