Stipendi docenti e personale Ata nel 2026 aumenti fino a 140 euro l'anno | la novità in manovra
Una delle novità in manovra per gli statali consiste in un'aliquota agevolata al 15% sui salari accessori (come straordinari o bonus) fino a 800 euro, ma a condizione che il reddito non superi i 50mila euro l'anno. La misura coinvolge anche docenti e personale Ata che dal 2026 potrebbero guadagnare fino a 140 euro in più all'anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
