Stephen King consiglia i 5 film e serie tv da vedere per Halloween da Welcome to Derry a Gerald’s Game
A pochi giorni da Halloween, l'autore di It ha condiviso sui social una lista di titoli tratti dai propri romanzi che considera perfetti per la stagione più inquieta dell'anno. Il "re dell'orrore" Stephen King consiglia cinque film e serie tratte dalle sue opere per accompagnare la notte di Halloween: Welcome to Derry, The Institute, Gerald's Game, 1922 e Lisey's Story. Cinque sfumature di paura, tra alieni, fantasmi interiori e orrori umani. Cinque racconti per una notte di paura Su Threads, King ha pubblicato un post che ha subito infiammato i fan: cinque suoi adattamenti cinematografici e televisivi "da non perdere per Halloween", corredati anche dalle piattaforme dove trovarli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Le riprese della serie su Carrie di Stephen King sono terminate
Altro che woke, è Stephen King il più censurato nell'America di Trump. Con 206 divieti, il re del brivido è l'autore più colpito dai ritiri di libri nelle biblioteche degli Stati Uniti.
5 film tratti da Stephen King che forse non conosci: in uno c'è Ian McKellen nazista - Stephen King oltre Shining e Carrie: ecco 5 adattamenti dai suoi scritti ingiustamente poco noti e che meritano una chance.
Stephen King: 5 Serie TV basate sui suoi romanzi da recuperare ad Halloween - Stephen King è il Re dell'orrore e ha ispirato numerose serie tv tratte dai suoi romanzi.