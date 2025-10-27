Stephen King consiglia i 5 film e serie tv da vedere per Halloween da Welcome to Derry a Gerald’s Game

A pochi giorni da Halloween, l'autore di It ha condiviso sui social una lista di titoli tratti dai propri romanzi che considera perfetti per la stagione più inquieta dell'anno. Il "re dell'orrore" Stephen King consiglia cinque film e serie tratte dalle sue opere per accompagnare la notte di Halloween: Welcome to Derry, The Institute, Gerald's Game, 1922 e Lisey's Story. Cinque sfumature di paura, tra alieni, fantasmi interiori e orrori umani. Cinque racconti per una notte di paura Su Threads, King ha pubblicato un post che ha subito infiammato i fan: cinque suoi adattamenti cinematografici e televisivi "da non perdere per Halloween", corredati anche dalle piattaforme dove trovarli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

