Stellar Flights i quadri di Silvia Rastelli a Malpensa

Ilgiornale.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stellar Flights. Portraits For The Four Directions ”, la mostra personale di Silvia Rastelli curata da Fortunato D’Amico, da un’idea di Luciano Bolzoni, inaugurata al Terminal 1 - area Food Court dell’aeroporto di Milano Malpensa e aperta al pubblico tutti i giorni fino 7 gennaio 2026, “vola” insieme ai viaggiatori dello scalo gestito da Sea con una serie di lavori che invitano al viaggio non una riflessione in cui i volti diventano “mappe sensibili che aprono percorsi di orientamento umano” e le superfici lignee raccolgono “tracce di tempo e restituiscono immagini che rivelano la densità culturale inscritta nei tratti delle persone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

stellar flights i quadri di silvia rastelli a malpensa

© Ilgiornale.it - Stellar Flights, i quadri di Silvia Rastelli a Malpensa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

stellar flights quadri silviaStellar Flights, i quadri di Silvia Rastelli a Malpensa - Area Food Court, fino al 7 gennaio la mostra dell'artista che propone "Portraits For The Four Directions" in cui le direzioni cardinali assumono valore di coordinate simboliche ... Da ilgiornale.it

stellar flights quadri silviaPortraits For The Four Directions - L2 Arte è lieta di annunciare la mostra personale di Federico Unia, artista noto con il nome di Omer, dal titolo Over the Wall. Come scrive itinerarinellarte.it

Cerca Video su questo argomento: Stellar Flights Quadri Silvia