stellar flights i quadri di silvia rastelli a malpensa

“ Stellar Flights. Portraits For The Four Directions ”, la mostra personale di Silvia Rastelli curata da Fortunato D’Amico, da un’idea di Luciano Bolzoni, inaugurata al Terminal 1 - area Food Court dell’aeroporto di Milano Malpensa e aperta al pubblico tutti i giorni fino 7 gennaio 2026, “vola” insieme ai viaggiatori dello scalo gestito da Sea con una serie di lavori che invitano al viaggio non una riflessione in cui i volti diventano “mappe sensibili che aprono percorsi di orientamento umano” e le superfici lignee raccolgono “tracce di tempo e restituiscono immagini che rivelano la densità culturale inscritta nei tratti delle persone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

