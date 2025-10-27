Stellantis parte la revisione di Filosa | a rischio due modelli

Il ceo di Stellantis Antonio Filosa ha iniziato tagli e revisioni all’interno del gruppo automobilistico. Le prime vetture finite nel mirino dell’amministratore delegato sono state del marchio DS Automobiles. E così Filosa ha deciso che due delle automobili in programma per il 2028 e il 2029 rischiano di non vedere la luce. Si tratta della DS3 e della DS4. La causa è il brusco calo fatto registrare in Francia, dove DS ha venduto il 27 per cento in meno rispetto al 2024. L’idea di Filosa sembrerebbe mantenere il brand esclusivamente sui modelli Premium, eliminando i modelli del segmento inferiore. 🔗 Leggi su Lettera43.it

