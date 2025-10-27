Stellantis | Calenda a Cassino ' invito partiti e sindacati a mobilitazione nazionale'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "La vicenda Stellantis è una vicenda nazionale che purtroppo non sta avendo la rilevanza che meriterebbe. Personalmente ritengo che ci sia un piano di deindustrializzazione che si completerà dopo le elezioni del 2027 con un accordo che Stellantis ha fatto anche con il governo. Per questa ragione proporrò a tutti i leader dell'opposizione e ai segretari nazionali dei sindacati una grande iniziativa di mobilitazione su questa emergenza e più in generale sull'automotive". Lo ha detto il segretario di Azione, Carlo Calenda, a margine del convegno sulla crisi dell'automotive organizzato questa mattina a Cassino con organizzazioni sindacali, imprenditori dell'indotto e cittadini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

