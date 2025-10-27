Stefano Rossi nuovo presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia

Ildenaro.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato regionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia ha eletto oggi  Stefano Rossi presidente per il quadriennio 2025-2029. La nomina è avvenuta al termine della votazione da parte del Comitato regionale, riunitosi a Milano presso il Made Competence center in seduta privata, cui ha fatto seguito una presentazione pubblica del neopresidente alla presenza di istituzioni, stakeholders e sistema confindustriale lombardo e nazionale. Stefano Rossi dal 2021 è ceo di MartinoRossi Spa, azienda a conduzione familiare di Cremona leader dell’industria del food, di cui è rappresentante della terza generazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

stefano rossi160nuovo presidente giovaniStefano Rossi presidente Giovani - Il Comitato regionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia ha eletto il cremonese Stefano Rossi presidente per il quadriennio 2025- Lo riporta cremonaoggi.it

Stefano Rossi è il nuovo presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia - CEO dell’azienda cremonese MartinoRossi Spa, classe 1988, Stefano Rossi guiderà i Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia per il quadriennio 2025- Riporta legnanonews.com

Cerca Video su questo argomento: Stefano Rossi160nuovo Presidente Giovani