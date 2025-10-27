Stefano Rossi nuovo presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia

Il Comitato regionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia ha eletto oggi Stefano Rossi presidente per il quadriennio 2025-2029. La nomina è avvenuta al termine della votazione da parte del Comitato regionale, riunitosi a Milano presso il Made Competence center in seduta privata, cui ha fatto seguito una presentazione pubblica del neopresidente alla presenza di istituzioni, stakeholders e sistema confindustriale lombardo e nazionale. Stefano Rossi dal 2021 è ceo di MartinoRossi Spa, azienda a conduzione familiare di Cremona leader dell’industria del food, di cui è rappresentante della terza generazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it