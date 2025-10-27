Stefania Di Primio nuovo direttore dell' Archivio di Stato di Chieti | gli auguri di Anai

27 ott 2025

Nuovi incarichi di direzione negli Archivi di Stato di Chieti e di Campobasso e l’Anai (Associazione nazionale archivistica italiana) Abruzzo e Molise si congratula con due sue socie.“L’associazione Anai Abruzzo e Molise esprime le più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

