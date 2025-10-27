Stazione intervista a Prandi | Nuovo sportello in via Turri | si riuniranno le varie Consulte E Iren avrà un punto d’ascolto
Viale IV Novembre come rinnovata porta d’accesso alla città, uno sportello multifunzione in via Turri per permettere alle consulte cittadine di incontrarsi e un punto informazioni Iren, per aiutare i residenti in difficoltà con le questioni burocratiche. Sono alcune delle prossime iniziative in serbo per il quartiere stazione storica, idee nate all’interno del gruppo di lavoro di cui fanno parte sei assessori e il sindaco del Comune di Reggio. Un ensemble di competenze focalizzate sul miglioramento di una delle zone più critiche della città dal punto di vista sociale ma anche strutturale, in termini di decoro degli spazi e vivibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
L'INTERVISTA / Ha comandato per 24 anni e 10 mesi la Stazione dell’Arma di Prato della Valle: «Tanti si rivolgono a noi anche per un consiglio» - facebook.com Vai su Facebook
Stazione, intervista a Prandi: "Nuovo sportello in via Turri: si riuniranno le varie Consulte. E Iren avrà un punto d’ascolto" - L’assessore fa chiarezza su come si cercherà di modificare ulteriormente l’area più in difficoltà "Vogliamo che viale IV novembre diventi una rinnovata porta d’accesso alla città: l’arredo cambierà". Segnala ilrestodelcarlino.it