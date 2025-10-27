Viale IV Novembre come rinnovata porta d’accesso alla città, uno sportello multifunzione in via Turri per permettere alle consulte cittadine di incontrarsi e un punto informazioni Iren, per aiutare i residenti in difficoltà con le questioni burocratiche. Sono alcune delle prossime iniziative in serbo per il quartiere stazione storica, idee nate all’interno del gruppo di lavoro di cui fanno parte sei assessori e il sindaco del Comune di Reggio. Un ensemble di competenze focalizzate sul miglioramento di una delle zone più critiche della città dal punto di vista sociale ma anche strutturale, in termini di decoro degli spazi e vivibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stazione, intervista a Prandi: "Nuovo sportello in via Turri: si riuniranno le varie Consulte. E Iren avrà un punto d’ascolto"