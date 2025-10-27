Stayinveneto con la visita guidata alla Chiesa di Santa Giustina in un percorso inedito ed esclusivo
Sabato 8 novembre alle ore 15, i partecipanti vivranno un viaggio nella Padova più antica, alla scoperta della ricchezza artistica e storica della Basilica di Santa Giustina, con accesso esclusivo a luoghi solitamente chiusi al pubblico. Guidati da Sabrina Marito, guida accreditata di Padova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
