Ci sono artisti che non si gestiscono, si attraversano. Morgan è uno di questi. Doveva essere un dialogo in nove canzoni dedicate agli anni Ottanta: un confronto tra memoria, estetica e suono. È diventato invece un esperimento di improvvisazione pura, un esercizio di fiducia tra disordine e armonia. Dentro la diciannovesima edizione de Il Rumore del Lutto Festival, nel cuore di Parma, l’incontro presso La Casa della Musica, ha preso vita da sé. Nulla di preparato, tutto necessario. Nei consueti nove punti di questo blog voglio raccontare com’è andata, e perché, a volte, il disordine sa essere più fedele della forma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Stavolta le nove canzoni le sceglie (e le suona) Morgan