Stati Uniti e Cina trovano accordo sui dazi | cosa succede ora

Stati Uniti e Cina mettono in pausa la guerra commerciale, evitando l'aumento dei dazi e aprendo la strada a nuovi acquisti agricoli. I mercati asiatici volano e anche le Borse europee guardano con ottimismo alla possibile stabilità dei rapporti economici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La Cina ha raggiunto un "consenso preliminare" nei negoziati commerciali con gli Stati Uniti. A dirlo è un alto funzionario di Pechino in Malesia, a pochi giorni dai colloqui tra i leader dei due Paesi. "Cina e Stati Uniti hanno discusso in modo costruttivo modi pe

Export, arriva in Europa l'ondata di merci cinesi non più vendute negli Stati Uniti a causa dei #dazi. Pechino, infatti, ha una sovrapproduzione che non riesce ad assorbire nei confini nazionali a causa della debole domanda domestica. I dati mostrano una rico

Stati Uniti e Cina trovano un accordo per evitare nuovi dazi - Trump e Xi saranno giovedì al vertice APEC a Seul ... Lo riporta msn.com

Usa-Cina, ecco la svolta: intesa Trump-Xi sui dazi. Giovedì si vedranno per le firme in Corea del Sud - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lasciato la Malesia ed è diretto in volo in Giappone, seconda tappa del suo tour asiatico. Lo riporta affaritaliani.it

Accordo tra Stati Uniti e Cina su TikTok, terre rare e soia: via al tour di Trump in Asia - Negoziatori soddisfatti per l’intesa preliminare chiusa a Kuala Lumpur. Da repubblica.it