Stati Uniti e Cina trovano accordo sui dazi | cosa succede ora

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stati Uniti e Cina mettono in pausa la guerra commerciale, evitando l'aumento dei dazi e aprendo la strada a nuovi acquisti agricoli. I mercati asiatici volano e anche le Borse europee guardano con ottimismo alla possibile stabilità dei rapporti economici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

stati uniti cina trovanoStati Uniti e Cina trovano un accordo per evitare nuovi dazi - Trump e Xi saranno giovedì al vertice APEC a Seul ... Lo riporta msn.com

stati uniti cina trovanoUsa-Cina, ecco la svolta: intesa Trump-Xi sui dazi. Giovedì si vedranno per le firme in Corea del Sud - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lasciato la Malesia ed è diretto in volo in Giappone, seconda tappa del suo tour asiatico. Lo riporta affaritaliani.it

stati uniti cina trovanoAccordo tra Stati Uniti e Cina su TikTok, terre rare e soia: via al tour di Trump in Asia - Negoziatori soddisfatti per l’intesa preliminare chiusa a Kuala Lumpur. Da repubblica.it

