Stati Uniti e Cina hanno trovato un’intesa di massima su dazi terre rare fentanyl e TikTok

27 ott 2025

Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo quadro sul commercio, evitando l’imposizione di nuovi dazi che rischiavano di riaccendere la guerra di dazi. L’intesa, definita «preliminare» dai negoziatori di entrambe le parti, arriva a pochi giorni dell’incontro tra il presidente americano Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping, previsto per giovedì in Corea del Sud, e rappresenta «una base per la revisione finale da parte dei due leader», scrive il New York Times. L’intesa è stata raggiunta a Kuala Lumpur, in Malaysia, dove si è tenuto il vertice dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

