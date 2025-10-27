Stati Uniti-Cina accordo sui dazi e intesa su TikTok

Pechino annuncia l’accordo sui dazi con gli Stati Uniti. Il presidente Trump pronto a volare il prossimo anno in Cina. L’intesa arriva anche su TikTok. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Stati Uniti-Cina, accordo sui dazi e intesa su TikTok

