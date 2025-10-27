Statale 36 è ancora in prognosi riservata la 15enne dopo il gravissimo incidente con lo scooter
È ancora ricoverata in neurorianimazione in prognosi riservata al San Gerardo di Monza la ragazza di 15 anni rimasta gravemente ferita nel pomeriggio di sabato 25 ottobre 2025 in un incidente lungo la Statale 36 a Sorico, nel tratto che collega l’Alto Lago alla Valtellina.La giovane, F.A. del. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Altre letture consigliate
(VIDEO) - VIOLENTO SCONTRO SULLA STATALE 18 TRA PAOLA E FUSCALDO: TRE AMBULANZE SUL POSTO. COINVOLTI ANCHE MINORI Due auto si sono scontrate in un impatto tremendo. Almeno due i feriti. Una donna è in prognosi riservata con e - facebook.com Vai su Facebook
#Vico Equense - Notte di paura sulla statale sorrentina: tre motociclisti feriti in un drammatico incidente a Seiano Violento impatto tra due moto e un’auto. Un giovane in prognosi riservata al Cardarelli. Rilievi in corso, si indaga sulle cause. Leg… https://ift.tt/2V - X Vai su X