Statale 36 è ancora in prognosi riservata la 15enne dopo il gravissimo incidente con lo scooter

Quicomo.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ancora ricoverata in neurorianimazione in prognosi riservata al San Gerardo di Monza la ragazza di 15 anni rimasta gravemente ferita nel pomeriggio di sabato 25 ottobre 2025 in un incidente lungo la Statale 36 a Sorico, nel tratto che collega l’Alto Lago alla Valtellina.La giovane, F.A. del. 🔗 Leggi su Quicomo.it

