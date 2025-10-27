Stasera che sera dei Matia Bazar compie 50 anni | nuova versione acustica firmata Mezzanotte-Marrale
ph. Milo Barbieri MILANO – Il primo grande successo dei Matia Bazar “Stasera che sera” compie 50 anni. Carlo Marrale, fondatore storico e coautore dei più grandi successi dei Matia Bazar, e Silvia Mezzanotte, per tanti anni iconica voce del gruppo, celebrano questo anniversario con la nuova versione acustica di “Stasera che sera”, in radio e in digitale dal 24 ottobre (raydada.lnk.toStaseraCheSera). “Stasera che sera” è uscita a marzo del 1975 ed è diventata la colonna sonora di intere generazioni. La nuova versione (Raydada Emi Music Italia) unisce l’eleganza della chitarra di Marrale alla magia delle voci dei due artisti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
