Stasera alle 21.30 su Real Time torna l' appuntamento con la serie turca | una brutta notizia rischia di minare la felicità dei protagonisti
C osa accade a Yaren? E come si evolve il rapporto tra Miran e Azize e tra quest’ultima e Hazar? La nuova puntata di Hercai – in onda stasera alle 21.30 su Real Time – parte da questi interrogativi, per poi allargare agli altri protagonisti. La serie turca continua a regalare colpi di scena e intrecci inaspettati, ma anche alcuni momenti romantici. 10 film e serie tv da vedere a settembre su Netflix. C’è il finale di “Mercoledì 2” X Leggi anche › Stasera nella nuova puntata di “Hercai” Reyyan rischia di perdere il bambino? Hazar è furioso con Azize Hercai, anticipazioni 27 ottobre 2025: puntata stasera su Real Time. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche questi approfondimenti
Can e le fan spagnole stasera, prima di andare a vedere la partita del Real Madrid Ma come parla bene lo spagnolo ? #CanYaman #kaplam - facebook.com Vai su Facebook
Casa a Prima Vista, da stasera su Real Time i nuovi episodi tra Roma e Milano: tutte le novità - Gli agenti immobiliari più amati della tv tornano stasera con le nuove puntate di Casa a Prima Vista. Come scrive movieplayer.it
'Turisti per case', stasera debutta il nuovo show su Real Time - Al via il nuovo programma alla ricerca dei migliori host d’Italia con Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi ... msn.com scrive
Casa a prima vista Toscana stasera su Real Time: il reality immobiliare arriva tra borghi e città d’arte - in prima serata su Real Time va in onda Casa a prima vista Toscana: ecco quello che c'è da sapere. movieplayer.it scrive