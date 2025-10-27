Start Cup Campania 2025 | vince Janus il progetto della Federico II che crea algoritimi per IA

Ildenaro.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Janus, progetto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha vinto l’edizione 2025 di Start Cup Campania, la più longeva competizione tra progetti d’impresa innovativi in ambito universitario, promossa dalle università campane “Federico II”, “Luigi Vanvitelli”, “Parthenope”, “Suor Orsola Benincasa”, “Sannio di Benevento”, “Salerno” e “L’Orientale” con l’obiettivo di diffondere l’innovazione declinata a cultura d’impresa tra studenti, dottorandi e ricercatori. Janus è un progetto che crea algoritmi di Intelligenza Artificiale sviluppati in ambito di machine learning. Un software che può girare su browser e utilizza dati forniti dagli utenti per predirne di nuovi, pensato per sostituire i modelli in tutti gli ambiti di scienza e tecnologia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

