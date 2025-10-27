Durante la visita ufficiale ad Ankara, il premier britannico Keir Starmer e il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an hanno discusso in modo avanzato della vendita di circa quaranta caccia Eurofighter Typhoon alla Turchia. Nel corso dell’incontro il dossier ha guadagnato velocità e chiarezza politica. La prospettiva che Ankara acquisisca i Typhoon appare ormai indirizzata, con un’impostazione che salda interessi industriali e agenda di sicurezza. L’incontro ha sancito una cornice di intese che valorizza la cooperazione e riporta il tema della superiorità aerea nel cuore del Mediterraneo. La notizia non riguarda solo un contratto ma segnala una traiettoria che tocca la Nato, le filiere europee e la postura regionale di Ankara. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Starmer da Erdo?an, verso l’accordo sugli Eurofighter per la Turchia