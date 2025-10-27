Starmer da Erdo?an verso l’accordo sugli Eurofighter per la Turchia
Durante la visita ufficiale ad Ankara, il premier britannico Keir Starmer e il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an hanno discusso in modo avanzato della vendita di circa quaranta caccia Eurofighter Typhoon alla Turchia. Nel corso dell’incontro il dossier ha guadagnato velocità e chiarezza politica. La prospettiva che Ankara acquisisca i Typhoon appare ormai indirizzata, con un’impostazione che salda interessi industriali e agenda di sicurezza. L’incontro ha sancito una cornice di intese che valorizza la cooperazione e riporta il tema della superiorità aerea nel cuore del Mediterraneo. La notizia non riguarda solo un contratto ma segnala una traiettoria che tocca la Nato, le filiere europee e la postura regionale di Ankara. 🔗 Leggi su Formiche.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
FAMIGLIA HANIYEH LASCIA GAZA, ISRAELE DICE SI A ERDOGAN La famiglia di Ismail Haniyeh, ex leader dell'organizzazione palestinese Hamas, è stata autorizzata a lasciare la Striscia di Gaza. Un risultato rivendicato dal presidente turco Recep Tayyip E - facebook.com Vai su Facebook
Starmer in scia a Macron. Il Regno Unito verso il riconoscimento dello Stato di Palestina a settembre - Il Regno Unito riconoscerà lo Stato di Palestina a settembre, ha fatto sapere Starmer. Secondo huffingtonpost.it
La decisione di Starmer: «A settembre Londra riconoscerà lo Stato di Palestina se Israele non accetta la tregua a Gaza». La spinta di un terzo dei parlamentari - LONDRA – Starmer ha dichiarato che «a settembre avverrà il riconoscimento dello Stato palestinese, se non ci sarà un cessate il fuoco a Gaza». Lo riporta corriere.it