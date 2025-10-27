Stardust la startup dei record che vuole raffreddare la Terra deviando i raggi del Sole | tra gli investitori c’è anche la famiglia Agnelli

Per alcuni è una soluzione più che promettente per fermare il riscaldamento globale, per altri niente di più di un’idea stravagante e pericolosa. Fatto sta che c’è chi sulla geoingegneria solare — ossia quell’insieme di tecnologie ipotizzate per contrastare il riscaldamento globale riflettendo una parte della luce solare verso lo spazio — è disposto a investirci parecchi soldi. Tra di loro c’è anche Exor, la holding della famiglia Agnelli, che figura tra gli investitori di Stardust Solutions, una startup fondata tra Israele e Stati Uniti tra le più promettenti del settore. I due fisici israeliani dietro Stardust. 🔗 Leggi su Open.online