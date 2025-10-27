La serie targata Disney+ si è conclusa dopo una sola stagione, lasciando in sospeso il racconto e la showrunner ha condiviso qualche risposta alle domande dei fan. La serie The Acolyte è stata cancellata dopo una sola stagione, lasciando i fan di Star Wars con molte domande senza risposta riguardanti il ruolo dei personaggi negli eventi raccontati nella saga. Tra le pagine di un nuovo libro dedicato alla realizzazione dello show targato Disney+, tuttavia, si rivela un dettaglio interessante riguardante QimirLo Straniero, che era stato interpretato da Manny Jacinto. Le rivelazioni della showrunner di The Acolyte La serie era stata creata da Leslye Headland ed era stata ideata per avere più di una stagione, facendo tuttavia i conti con dei dati insoddisfacenti per quanto riguarda le visualizzazioni . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Star Wars: la showrunner di The Acolyte svela cosa sarebbe accaduto a Qimir/Lo Straniero