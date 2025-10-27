Stanno insieme è ufficiale La nuova straordinaria coppia vip esce allo scoperto davanti ai fotografi

Prima sono arrivate le segnalazioni, poi i rumors sempre più insistenti e infine gli scatti che hanno fatto il giro del mondo. Quella che sembrava soltanto un’indiscrezione si è trasformata in una storia d’amore sotto i riflettori: la pop star e l’ex primo ministro sono ufficialmente una coppia. Una relazione che ha preso forma lentamente, alimentata da indizi e apparizioni pubbliche sempre più eloquenti, fino al momento in cui i due hanno deciso di uscire allo scoperto davanti ai fotografi, mano nella mano, in pieno centro a Parigi. Le prime voci su un legame tra i due risalgono a qualche settimana fa, quando alcuni fan avevano notato la presenza di lui a un concerto della cantante, ripreso mentre cantava a squarciagola i brani della pop star. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it