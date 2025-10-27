Stagione crocieristica cala il sipario Bilancio dei passeggeri | lieve calo
Cala il sipario sulla stagione crociere 2025 per il porto di Taranto. Oggi é l?ultimo attracco: la nave?Aidablu? della flotta Aida. Il primo arrivo c?era stato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Approfondisci con queste news
ANTIGUA CRUISE PORT, AL VIA STAGIONE CROCIERE 25-26 La stagione crocieristica 2025/2026 è ufficialmente salpata con il benvenuto a #RhapsodyoftheSeas che ha fatto il primo scalo programmato il 2 ottobre, portando un brusio di eccitazione e la pr - facebook.com Vai su Facebook
ANTIGUA CRUISE PORT, AL VIA STAGIONE CROCIERE 25-26 La stagione crocieristica 2025/2026 è ufficialmente salpata con il benvenuto a $RhapsodyoftheSeas che ha fatto il primo scalo programmato il 2 ottobre . . $Crociere $Pazzoperilmare $AntiguaCr - X Vai su X
Stagione crocieristica, cala il sipario. Bilancio dei passeggeri: lieve calo - Cala il sipario sulla stagione crociere 2025 per il porto di Taranto. quotidianodipuglia.it scrive