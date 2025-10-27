Stadio-clinica il consiglio comunale di Terni | Tutela e prosecuzione del progetto a salvaguardia dell’interesse pubblico

Il consiglio comunale di Terni nella seduta di oggi, 27 ottobre, ha approvato con 20 voti a favore, 6 contrari e un astenuto, un atto di indirizzo presentato dal gruppo Fratelli d’Italia per la tutela e prosecuzione del progetto di partenariato pubblico–privato nuovo stadio e clinica privata, “a. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

