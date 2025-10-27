Stadio-clinica gravissimo attacco agli interessi di Terni da parte della giunta regionale

“Il gravissimo attacco agli interessi della cittadinanza ternana da parte della giunta regionale, di una sinistra arrogante e al di fuori della storia è sicuramente il colpo più forte e inedito contro la città di Terni. Un colpo che arriva nel periodo di massimo sforzo di una amministrazione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Scopri altri approfondimenti

Nella settimana che ha fatto parlare della Ternana soprattutto fuori dal campo, con il ricorso al Tar della Regione Umbria sul progetto stadio-clinica, i rossoverdi di Liverani scendono in campo alle 14,30 al Liberati ospitando l'Arezzo capolista a punteggio pien - facebook.com Vai su Facebook

Stadio-clinica, Proietti dopo ricorso al Tar: «Incontro presidente Ternana e tifosi» - X Vai su X

Fuochi incrociati su stadio-clinica: Terni in tilt tra appelli e accuse. L’invito dei tifosi - «Fermiamo speculazione e conflitto d’interessi, difendiamo legalità, sanità pubblica e il patrimonio dei ternani». Da umbria24.it